Erdoğan: "Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık... - Son Dakika

Erdoğan: "Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız."

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 19:33

Kaynak: AA

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