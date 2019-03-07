Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kadınlarımızı Her Alanda Daha İleriye Tas¸ımakta Kararlıyız

Erdoğan: Kadınlarımızı Her Alanda Daha İleriye Tas¸ımakta Kararlıyız

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında hak ettigˆi konuma c¸ıkartacak tedbirleri aldık, imka^nları sagˆladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yu¨ru¨rken, bas¸ımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye tas¸ımakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan: Kadınlarımızı Her Alanda Daha İleriye Tas¸ımakta Kararlıyız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında hak ettigˆi konuma c¸ıkartacak tedbirleri aldık, imka^nları sagˆladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yu¨ru¨rken, bas¸ımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye tas¸ımakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbas¸kanı Erdoğan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ nedeniyle mesaj yayımladı. Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik eden Erdoğan, go¨reve geldikleri gu¨nden bu yana aile hayatında, is¸ du¨nyasında, egˆitimde, sagˆlıkta ve digˆer tu¨m alanlarda kadınların statu¨su¨nu¨ hak ve adalet eksenli bir anlayıs¸la yu¨kseltmek ic¸in c¸ok o¨nemli c¸alıs¸malar yaptıklarını bildirdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadını hayatın her alanında hak ettigˆi konuma c¸ıkartacak tedbirleri aldık, imka^nları sagˆladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yu¨ru¨rken, bas¸ımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye tas¸ımakta kararlıyız. Kadının ve erkegˆin her s¸eyden o¨nce insan oldukları gerc¸egˆini unutarak onlara bir ırkc¸ılık tu¨ru¨ olan cinsiyetc¸ilik go¨zlu¨gˆu¨ ile bakanların bakıs¸ ac¸ısını degˆis¸tirmeye c¸alıs¸maktan hic¸bir zaman vazgec¸meyecegˆiz. Kadına saygı, degˆerlerimizin, gelenek-go¨reneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamigˆidir. Bas¸ta siyaset, ekonomi ve egˆitim olmak u¨zere toplum hayatında kadını dıs¸layan bir anlayıs¸ benimsenmesi, kus¸kusuz sadece kadınlar ic¸in degˆil, bu¨tu¨n toplum ic¸in bu¨yu¨k eksikliktir. Kadına yo¨nelik s¸iddet ve baskı sadece u¨lkemizin degˆil, tu¨m du¨nya kadınlarının sorunudur. Ugˆradıgˆı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar kars¸ısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin go¨revidir. So¨z konusu anlayıs¸ın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara ugˆramasının her zaman kars¸ısında olacagˆımızı ve onların hak arayıs¸larında en bu¨yu¨k destegˆi verecegˆimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

'CESUR VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK KADINLARIMIZ EN ÖNEMLİ GÜVENCEMİZDİR'

Cesur ve o¨zgu¨veni yu¨ksek kadınların yu¨ru¨yu¨s¸te en o¨nemli gu¨venceleri olduğunu bildiren Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"U¨lkemize hizmetleriyle degˆer katan, tu¨m kadınlarımıza o¨rnek olacak bas¸arılarıyla adından so¨z ettiren, genc¸ nesillere ıs¸ık tutan, gelecegˆimize yo¨nelik tehditler kars¸ısında dimdik duran, cesur ve o¨zgu¨veni yu¨ksek kadınlarımız gelecegˆe yu¨ru¨yu¨s¸u¨mu¨zde en o¨nemli gu¨vencemizdir. Bu du¨s¸u¨ncelerle, s¸iddet kurbanı olan, go¨revleri bas¸ında katledilen ve 15 Temmuz darbe giris¸imi sırasında yitirdiklerimiz bas¸ta olmak u¨zere u¨lkemizin bekası, milletimizin istikbali ic¸in s¸ehit olan tu¨m kadınlarımızı s¸u¨kranla ya^d ediyor; her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından c¸ok sevdikleri c¸ocuklarını, es¸lerini, babalarını, kardes¸lerini vatan ugˆruna topragˆa veren s¸ehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla erkegˆiyle tu¨m vatandas¸larımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

 

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

8 Mart, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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