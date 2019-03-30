Erdoğan: "Kağıthane'yi Kağıttepe Olarak Bilecek Kadar Bu Şehirden Uzak Olanlara Derslerini Bir Kez...
18 dakika önce
Erdoğan: "Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.
Erdoğan: " Kağıthane
'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:10 Kaynak: AA
Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu
Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı