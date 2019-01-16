Son Dakika Haberleri: Erdoğan Kahya'nın Acı Günü

Erdoğan Kahya'nın Acı Günü

1 saat önce

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.

Erdoğan Kahya'nın Acı Günü, System.String[]
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.

AGC Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti. Halil Kahya, Muratpaşa Camii'nde öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Erdoğan Kahya'ya başsağlığı dileyerek, acı gününde yalnız bırakmadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

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