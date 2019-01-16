Erdoğan Kahya'nın Acı Günü
1 saat önce
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
(AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.
AGC Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti. Halil Kahya, Muratpaşa
Camii'nde öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Erdoğan Kahya'ya başsağlığı dileyerek, acı gününde yalnız bırakmadı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:25 Kaynak: İHA
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