Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kameralar Önünde, İnancıyla, Değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla Dalga Geçilenler, 31...

Erdoğan: "Kameralar Önünde, İnancıyla, Değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla Dalga Geçilenler, 31...

14 dakika önce

Erdoğan: "Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Sözleşme Önerdiği Skrtel, Parma ile Anlaştı Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kameralar Önünde, İnancıyla, Değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla Dalga Geçilenler, 31...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]