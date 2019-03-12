Erdoğan: "Kameralar Önünde, İnancıyla, Değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla Dalga Geçilenler, 31...
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Erdoğan: "Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor.
Erdoğan: "Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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