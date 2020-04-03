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Erdoğan: "Kampanyamızın 3. gününde 1 Milyar 61 Milyon liralık yardım kardeşliğimizin gücünü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:00 Kaynak: AA
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