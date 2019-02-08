Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kampanyayı 'Ya Allah Bismillah' Dedik, Buradan Başlattık. Bugün Bir Kez Daha Sivas'tan...

Erdoğan: "Kampanyayı 'Ya Allah Bismillah' Dedik, Buradan Başlattık. Bugün Bir Kez Daha Sivas'tan...

23 dakika önce

Erdoğan: "Kampanyayı 'ya Allah bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kampanyayı 'ya Allah bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Politika
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