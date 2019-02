Erdoğan, Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimizde de fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değil." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimizde de fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değil." dedi.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldiği görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, hem hasret gidermek hem istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Eskiden beri her fırsatta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde yaşayan kanaat önderleriyle aşiretlerin ileri gelenleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Siirt'in damadı olması ve siyasi çalışmaları nedeniyle gençlik yıllarından beri bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini vurguladı.



İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde bölgeden gelenlerle yakın istişare halinde olduklarını belirten Erdoğan, "Öncelikle şu gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum; Türkiye'yi hem dini özgürlükler hem kültürel ve siyasi özgürlükler hem de ekonomik gelişmişlik bakımından tarihinin en büyük reformlarıyla biz tanıştırdık. Bugüne kadar ülkemiz ve milletimizle ilgili tüm önemli adımları hep sizlerle danışarak, sizlerin görüşlerini, desteklerini, fikirlerini alarak attık. Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiği şu dönemde bir kez daha değerlendirmelerinize, tavsiyelerinize desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.



Kanaat önderlerinin vakit el verdiği ölçüde, her birinin görüşlerini dinlemek arzusunda olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hem ülkemiz hem milletimiz hem de bölgede yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı bir istişare olacak." dedi.



Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptıkları yatırımlarla ilgili bazı rakamları paylaşmak istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Böylece bölgeye verdiğimiz önemi ve yaptığımız katkıyı daha iyi görebileceğinize inanıyorum. Hükümetlerimiz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize yaptığımız yatırımların toplam tutarı, eski rakamla söylüyorum; 290 katrilyon liradır. Bu rakamın alt başlıklarına baktığımızda tarımsal desteklerde 33,5 milyar lira, işsizlik yardımlarında 2 milyar lira, sosyal yardımlarda 59 milyar lira, İller Bankası katkıları dahil, ilçe ve köylerimize alt yapı desteği olarak 18 milyar lira, kalkınma ajansları vasıtasıyla üreticilerimize 5,5 milyar lira destek verdiğimizi görüyoruz. Bu noktada GAP ve DAP projelerinin en önemli gelişmeleri bizim dönemimizde sağlandı."



Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi'ne 48 bin 306 derslik yaparak, tüm çocukların eğitim görebilmesini temin ettiklerini söyledi.



"Türkiye'de doğal gazın ulaşmadığı ev kalmayacak"



Sadece bu bölgedeki üniversite sayısını 6'dan 18'e, üniversite öğrencisi sayısını da 107 binden 616 bine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Doğal gaz konforunu 788 binden fazla haneye ulaştırdık. Artık buralarda doğal gaz var ve devam ediyor. İnşallah kısa zamanda Türkiye'de doğal gazın ulaşmadığı ev kalmayacak." diye konuştu.



Hastanelerde, 10 bin kişiye düşen yatak sayısını 22'den 32'ye, 100 bin kişiye düşen doktor sayısını ise 92'den 126'ya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Doğu Anadolu Bölgemizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 260 kilometreden 3 bin 884 kilometreye yükselttik. Havalimanı sayımız 8'den 12'ye, uçak yolcusu sayımız 436 binden 8 milyona çıktı. Organize sanayi bölgesi sayısını 5'ten 24'e, küçük sanayi sitesi sayısını 44'ten 75'e yükselttik." dedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde derslik sayısını 18 bin 580'den 64 bin 710'a yükseltip, çocukların eğitime erişimini ciddi manada kolaylaştırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yani son 17 yılda toplam 46 bin 130 yeni derslik inşa ettik. Üniversite sayımız 3'ten 10'a, üniversite öğrencisi sayımız 32 binden 170 bine çıktı. Sulamaya açılan arazi büyüklüğünü 2 milyon dekardan 6 milyon dekara yükseltirken, 27 milyon dekar alanda da toplulaştırma çalışması yaptık. Özellikle evlerde hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran doğal gazda abone sayısı 660 bine yükseldi. Sağlık hizmetlerinde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 13'ten 24'e, 100 bin kişiye düşen doktor sayısı da 61'den 83'e çıktı."



Bu bölgeleri her alanda tarihinde görülmedik hizmetlere, yatırımlara kavuşturduklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunları özetle ifade etmemin sebebi, Türkiye'nin son iki asrına damgasını vuran, geri kalmışlık zincirini, alt yapı ve sosyal devlet hizmetleri bakımından nasıl kırdığımızı göstermektir. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimizde de fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değildir. Hizmet çıtasını sürekli yükselttiğimiz için elbette yapacak daha çok işimiz, daha çok yatırımımız var ama asıl kritik eşiği aştığımıza inanıyorum."



"Ülkemizin dört bir yanı, fiili veya potansiyel krizlerle dolu"



Alt yapının önemli, ancak yeterli olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Huzurunuz yoksa güvenliğiniz yoksa umudunuz yoksa sahip olduğunuz fiziki imkanların da bir önemi kalmaz. Bugün sınırlarımız dışındaki yerlerde en büyük sorun budur. Irak'tan Suriye'ye Mısır'dan Libya'ya kadar her yerde çok ciddi sıkıntı, çok ciddi zulüm var. Aynı şekilde Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar ülkemizin dört bir yanı, fiili veya potansiyel krizlerle dolu. Türkiye işte bu zor coğrafyada huzur, güven ve istikrar abidesi olarak ayakta kalmanın mücadelesini veriyor. Hamdolsun, uğradığımız tüm saldırıları bertaraf ederek, bugüne kadar hep hedeflerimize istikamet üzere yürümeyi sürdürdük."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et

Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü