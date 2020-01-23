Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ANKARA,
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