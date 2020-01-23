Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
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