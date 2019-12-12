Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye...

6 saat önce

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız."

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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