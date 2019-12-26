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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz."
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