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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çevreci bir kanal olsun, çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çevreci bir kanal olsun, çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çevreci bir kanal olsun, çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun."
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