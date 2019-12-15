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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çok farklı proje. Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çok farklı proje. Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün kanalları incelettik."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Çok farklı proje. Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün kanalları incelettik."
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