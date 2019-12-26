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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"
Son Dakika İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi