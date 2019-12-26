Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık...

6 saat önce

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:16 İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
18:15 Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol - Son Dakika
18:15 Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika
18:14 Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
18:14 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]