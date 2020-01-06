Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Kanal İstanbul'a ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi endişelerine yönelik "Bence ona hiç kafayı takmayın. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil" dedi.

Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Kanal İstanbul'a ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi endişelerine yönelik "Bence ona hiç kafayı takmayın. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey" şeklinde konuştu.


5 Ocak gecesi ortak canlı yayında gündeme dair konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin "Ne için bizim Boğazımızdan devasa 200 bin tonluk petrol gemileri geçsin. Efendim işte Montrö ile bu iş bağlantılıymış engelleyemezmişsiniz. Bakın arkadaşlarım bu konulara pek cesaret etmiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda biz gereği neyse, bunun gereğini yaparız" açıklamaları yaptı.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:28 
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