Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. - Son Dakika

Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur.

6 saat önce

Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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