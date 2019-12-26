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Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur.
6 saat önce
Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."
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