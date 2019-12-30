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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."
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