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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız."
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