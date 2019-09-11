Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları...
1 saat önce
Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir."
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