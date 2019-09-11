Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları...
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Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları...

1 saat önce

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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