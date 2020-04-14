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Erdoğan: "Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de...
6 saat önce
Erdoğan: "Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız"
Erdoğan: "Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız"
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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