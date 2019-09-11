Erdoğan: Kapı önüne konan, canları yananların ahı üzerinde ne hizmet ne siyaset bina edilebilir
42 dakika önce
Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:45
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