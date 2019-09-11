Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kapı önüne konan, canları yananların ahı üzerinde ne hizmet ne siyaset bina edilebilir
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Erdoğan: Kapı önüne konan, canları yananların ahı üzerinde ne hizmet ne siyaset bina edilebilir

42 dakika önce

Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına

Erdoğan: Kapı önüne konan, canları yananların ahı üzerinde ne hizmet ne siyaset bina edilebilir, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir." dedi.


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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Türkiye, Siyaset, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:45 
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