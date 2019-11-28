Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle... - Son Dakika
Erdoğan: "Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle...
6 saat önce
Erdoğan: "Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunlar yakalandığı zaman hesabı sorulacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunlar yakalandığı zaman hesabı sorulacaktır."
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor