Son Dakika Haberleri: Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar
Son Dakika Dünya Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "’Kapıları açarız’ dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi

Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada Erdoğan "Barış Pınarı Harektı"na dair ise şöyle konuştu: "Büyük ülke liderleri teröristlerle masaya oturmaya devam ettiği sürece teröre karşı mücadele edemeyiz"

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:13 
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