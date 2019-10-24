Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada Erdoğan "Barış Pınarı Harektı"na dair ise şöyle konuştu: "Büyük ülke liderleri teröristlerle masaya oturmaya devam ettiği sürece teröre karşı mücadele edemeyiz"