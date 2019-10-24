Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "’Kapıları açarız’ dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada Erdoğan "Barış Pınarı Harektı"na dair ise şöyle konuştu: "Büyük ülke liderleri teröristlerle masaya oturmaya devam ettiği sürece teröre karşı mücadele edemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:13
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