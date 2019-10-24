Son Dakika Haberleri: Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar
Son Dakika Dünya Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi

Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:48 
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