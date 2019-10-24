Erdoğan: 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın." dedi
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:48
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