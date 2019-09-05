Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?
3 saat önce
Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz."
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