Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?
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Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?

3 saat önce

Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?

Erdoğan:

Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz."

Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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