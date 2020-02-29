Erdoğan : 'Kapıları geçenlerin sayısı yaklaşık 18bin' - Son Dakika

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Erdoğan : 'Kapıları geçenlerin sayısı yaklaşık 18bin'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 bin göçmen kapıları zorlayarak geçti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 bin göçmen kapıları zorlayarak geçti. Bugün 25bini bulur. Kapıları kapatmayacağız.' dedi
(İHA)
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