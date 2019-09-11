Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne...
1 saat önce
Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:53 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."
Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu HÜDA PAR'dan HDP önünde eylem yapan annelere destek: Yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz