Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne...
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Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne...

1 saat önce

Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."

Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:53 Kaynak: AA
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