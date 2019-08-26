Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek
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Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi

Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi.


Suriye'de, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alındığını bildiren Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır." dedi.

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Suriye, Fırat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:15 
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