Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi.
Suriye'de, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alındığını bildiren Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:15
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