Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusu ile ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusu ile ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:10
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