Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz
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Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusu ile ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır.

Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusu ile ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:10 
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