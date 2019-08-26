Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusu ile ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.