Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi.
13.01.2021 16:07
Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi.
Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi.
Karabağ, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi. - Son Dakika
Son Dakika Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi Rapid Wien Yusuf Demir için 10 milyon euro istiyor! Juventus'un niyeti ciddi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi Balıklar ölmesin diye, suyu çekilen şelaleye hortumla su veriyor Tutuklanan genç, karakolun tuvalet penceresinden atlayarak ayağını kırdı Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu