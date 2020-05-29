ERDOĞAN KARADENİZ'E AÇILAN FATİH SONDAJ GEMİSİNİ SELAMLADI (VİDEO) - Son Dakika

ERDOĞAN KARADENİZ'E AÇILAN FATİH SONDAJ GEMİSİNİ SELAMLADI (VİDEO)
ERDOĞAN KARADENİZ'E AÇILAN FATİH SONDAJ GEMİSİNİ SELAMLADI İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:35 Kaynak: DHA
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