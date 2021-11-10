Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karamollaoğlu'nu kabulünde iç, dış siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabulünde, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında, dostane bir ortamda ve olumlu havada geçen görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemindeki konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saatten fazla süren görüşmede, Erdoğan ve Karamollaoğlu, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulundu.

"Dostane, güzel bir görüşme oldu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu, bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri, bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.