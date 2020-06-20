Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1) - Son Dakika

Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinde ülkede toplam 276 baraj olduğunu belirterek, "Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinde ülkede toplam 276 baraj olduğunu belirterek, "Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz." dedi.

Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, ülkeyi bir baştan bir başa adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlara yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içerisinde olunduğunu söyledi.

Erdoğan, kısa bir süre önce GAP'ın en önemli eserlerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk ünitesini hizmete açtıklarını anımsatarak, "Ilısu Veysel Eroğlu" ismi verilen barajın tüm bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Ardından kendi alanında ülkenin en büyüğü olacak Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması törenine de katıldığını dile getiren Erdoğan, Kars Barajı'nın açılışının koronavirüs nedeniyle video konferansla gerçekleştirildiğini anlattı.

Erdoğan, hükümete geldiklerinde tüm basın mensuplarıyla baraj bölgesinde bu çevreyi ve Kars'ın geldiği konumu izleme fırsatını bulduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayısını da 2 katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."


Erdoğan, Kars Barajı ile Kars ve Iğdır'ın topraklarını sulayarak verimliliği artırdıklarını belirterek, yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajda geçtiğimiz yıl su tutulmaya başladığını belirtti.


Buradan Arpaçay Barajı'na yapılan takviyeyle Akyaka ve Iğdır Ovası'nda 541 dekar arazinin sıkıntısız bir sulama mevsimi geçirmesinin sağlandığını ifade eden Erdoğan, sadece bu bölgede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir elde edildiğini kaydetti.


Erdoğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan barajın bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödediğini vurgulayarak, sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyetinin 2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.


Proje kapsamındaki sulama ve elektrik üretim tesisleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde 475 bin dekar daha toprak sulanarak yılda 300 milyon liralık gelir elde edileceğini belirten Erdoğan, baraj çevresinin aynı zamanda yakında olan Kars'ın mesire ve dinlenme alanı olarak da hizmet vereceğini ifade etti.


Erdoğan, şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçeceklerini aktararak, "Görüldüğü gibi ülkemize ve bölgemize gerçekten büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı. Barajımızla serhat şehrimiz Kars'a yeni bir sembol de kazandırdığımıza inanıyorum." dedi.


"Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda her alanda geldiği seviyenin işaretidir"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde hep birlikte görme imkanı olduğu belirterek, şöyle konuştu:


"Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine, ekonomimizi hedef alan saldırılardan sınırlarımıza yönelik tacizlere kadar nice mücadeleler verdik."


(Sürecek)

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1) - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlıses'in neden karakolluk olduğu netleşti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Denizli'de ilk yarı sona erdi! İlk 45 dakikada tek gol var Denizli'de ilk yarı sona erdi! İlk 45 dakikada tek gol var         
19:55
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu         
17:10
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 21:59:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei