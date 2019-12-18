Erdoğan karşı çıktı ancak Ziraat Bankası, Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na 1 hafta önce başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan karşı çıktı ancak Ziraat Bankası, Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na 1 hafta önce başvurdu - Son Dakika Dünya

Erdoğan karşı çıktı ancak Ziraat Bankası, Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na 1 hafta önce başvurdu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası’na ait Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın Simit Sarayı Yatırım AŞ'nin yüzde 51 hissesini almak için harekete geçmesine karşı çıktı ancak Ziraat 1 hafta önce Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

Erdoğan karşı çıktı ancak Ziraat Bankası, Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na 1 hafta önce başvurdu, System.String[]

Ziraat Bankası'na ait Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Simit Sarayı Yatırım AŞ'nin yüzde 51 hissesini almak için harekete geçmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takıldı. Erdoğan "Tasvip etmem mümkün değil" diyerek buna karşı çıktı ancak Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 12 Aralık'ta bu işlem için Rekabet Kuruluna başvurdu.


Ziraat Bankası'nın yüzde 100 hissedarı olduğu Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini satın almak için harekete geçmesi Türkiye'de sosyal medyada tepkiyle karşılandı. 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Erdoğan'a gazeteciler "Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?" sorusunu yöneltti. Erdoğan bu soruya şu cevabı verdi: "Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım. Genel Müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankasının girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:42 
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