Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle... - Son Dakika

Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle...

28.12.2020 18:25
Erdoğan:

Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var."

Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var."

Uyuşturucu, organ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle... - Son Dakika


Son Dakika

5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi 75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor         
17:59
Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı         
17:52
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı         
16:49
Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, esnafın savunması pes dedirtti: Fal bakıyorlardı Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, esnafın savunması pes dedirtti: Fal bakıyorlardı         
16:36
"Kadın bedeni obje değildir" dedi, projesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu         
16:15
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti         
15:31
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 18:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei