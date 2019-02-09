Erdoğan: "(Kartal'da Binanın Çöktüğü Alan) Bütün O Bölgeyi Şu An İncelemeye Almış Durumdayız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da binanın çöktüğü alan) Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da binanın çöktüğü alan) Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada,'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz."

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