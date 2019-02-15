Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Bay Kemal, 21 Kişinin Şehit Olduğu Böyle Bir Vakada Sen Neredesin?"
15 dakika önce
Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada sen neredesin?
Erdoğan: "( Kartal
'da çöken bina) Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada sen neredesin?"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:59 Kaynak: AA
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