Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Belki Bu 22 Kişinin İçinden Hayatta Olmayanlar da Olabilir, Onu da...

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir.

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz