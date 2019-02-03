Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Belki Bu 22 Kişinin İçinden Hayatta Olmayanlar da Olabilir, Onu da...
1 saat önce
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir.
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA
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