Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Bu İşi Uluslararası Mahkemeye Taşıma Noktasında Kararlıyız."
43 dakika önce
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız."
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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