Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Bunlar Dünyayı Enayi Zannediyorlar.

Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Bunlar Dünyayı Enayi Zannediyorlar.

21 dakika önce

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. İşin ileri boyutlarını kendileri çok daha iyi biliyor. 'Ben kesmeyi çok iyi bilirim' diyen bir ahlaksız, bir adi var orada. Meğer bu adli tıp mensubuymuş. Bakın gelişte kimi nereye gönderecekleri belli. Başlarındaki lider konumunda olan isimler belli. Bu isimler ortada olduğuna göre bunu şimdi Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:24 Kaynak: AA

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