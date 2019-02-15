Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Cıa, Daha Bütün Ağırlığını Buna Koymuş Değil, ABD'nin Ağırlığını...
1 saat önce
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım."
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD
'nin ağırlığını koyması lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:55 Kaynak: AA
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