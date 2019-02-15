Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Cıa, Daha Bütün Ağırlığını Buna Koymuş Değil, ABD'nin Ağırlığını...

Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Cıa, Daha Bütün Ağırlığını Buna Koymuş Değil, ABD'nin Ağırlığını...

1 saat önce

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım."

Erdoğan:
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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