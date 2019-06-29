Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur.
16 dakika önce
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul
'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir."
Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor
- Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi- Erdoğan: "S-400 Mütabakatında Aksama Yok"
Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme
Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi