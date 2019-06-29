Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması,...
1 saat önce
Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.
Erdoğan: "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi ve Kaşıkçı'nın gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek