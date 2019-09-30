Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar...
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Erdoğan: "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar...

56 dakika önce

Erdoğan: "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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