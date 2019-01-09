Erdoğan: "Kasım Ayında Açılan Şirket Sayısı 7 Bin 110, Kapanan Şirket Sayısı Bin 112. Bu Rakamlar...

Erdoğan: "Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

Erdoğan: "Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

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