Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kasım Ayında Açılan Şirket Sayısı 7 Bin 110, Kapanan Şirket Sayısı Bin 112. Bu Rakamlar...

Erdoğan: "Kasım Ayında Açılan Şirket Sayısı 7 Bin 110, Kapanan Şirket Sayısı Bin 112. Bu Rakamlar...

1 saat önce

Erdoğan: "Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:57 Kaynak: AA

Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kasım Ayında Açılan Şirket Sayısı 7 Bin 110, Kapanan Şirket Sayısı Bin 112. Bu Rakamlar...
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