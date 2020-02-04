Erdoğan, katar başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı şeyh muhammed bin abdurrahman al... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, katar başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı şeyh muhammed bin abdurrahman al... - Son Dakika

Erdoğan, katar başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı şeyh muhammed bin abdurrahman al...

6 saat önce

Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi Kabul etti.

Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi Kabul etti

Erdoğan, katar başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı şeyh muhammed bin abdurrahman al...

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
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