Erdoğan, Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1230 olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu üzerinden yeniden gündem oluşturulduğu belirtilerek, "Kitlelerin etkilenmesine dönük çabaları nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, "EYT konusu, fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir." diye konuştu.

İskandinav ülkelerinin artık bu işten vazgeçme noktasına geldiğini ifade eden Erdoğan, emeklilikte yaşın 70'in üzerine çıkarıldığını belirtti. Türkiye'de ise tam aksi bir durumun söz konusu olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'Buradan ne elde ederiz?'diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım? Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır.

Bir diğer konu da şu anda Türkiye faizde, enflasyonda bütün baskılara rağmen arzu edilen yere doğru geliyor. Allah'ın izniyle 2020'de, enflasyonda ve faizde, birbirini tetiklemek suretiyle inşallah kalıcı tek haneler görülecek. Zaten tek haneliye döndükten sonra Türkiye'de paranın konumu da ekonominin konumu da çok daha farklı hale gelecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

"Kılıçdaroğlu siyaseten ve hesapsız konuşuyor"

EYT tartışmasında aylık bağlama oranlarının düşmesi konusunun gündeme geldiğine işaret edilmesi üzerine Erdoğan, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Türkiye'de emeklilik rejiminde iki ayrı tarihte düzenleme yapıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"2000 öncesi ve sonrası ile 2008'i izleyen süreç. Burada muhalefet şunu istismar ediyor; eskiden daha az prime karşın daha yüksek aylıkla, daha erken emeklilik vardı. Erken emeklilik, süper emeklilik gibi uygulamalar değiştirildi. Bu tarihten sonra prim ödemeye başlayanların aylık bağlama oranları ile öncekilerin aynı değil. Ayrıca, işverenler kaçak işçi çalıştırma eğilimine girdiklerinde bu iddiayı çok sıkça söylüyorlar. 'Biz, size açıktan ödeme yapalım, yoksa ücretiniz düşer.' diyorlar. Şunu ayırmamız lazım, 2008 öncesinde yatırılan prim ve alacağı emekli aylığı ile 2008 sonrası aynı değil.

Bir şey daha var tabii; Kılıçdaroğlu, SSK'nın başında olduğu dönemde 1998'de, 'Emeklilik yaşı 80 de olsa, SSK batmıştır.' diyor. Ama şimdi getirdiği yer burası. Öyle bir tez ortaya atıyor ki halk oy verme noktasında CHP'ye yönelsin diye siyaseten ve hesapsız konuşuyor. Vatandaş da 'Genç yaşta emekli olayım' diye düşünüyor. Bir taraftan 'Emekli olayım' derken, sonrasında, 'Kenara çekileyim' demiyor. 'Ben, yine bir işe gireyim, çift maaş alayım' diyor. İşveren ne yapıyor? Kayıtsız istihdama başlıyor. Kayıtdışı istihdam da Türkiye'nin ayrı bir sorunudur."

"Daha önce İskandinav ülkelerinde sosyal güvenlik sisteminin battığının örneğini vererek, bu ülkelerin şimdi bu işten vazgeçtiğini söylediniz" ifadesinin kullanılması üzerine Erdoğan, İskandinav ülkelerin bu durumun zararını çektiğini, çok ciddi bedel ödediğini ve bunun için şimdi emeklilik yaşının 70'in üzerine çıkarılmaya çalışıldığını vurguladı.

"Türk siyasetini ahlaki noktada çok çirkin bir zemine doğru kaydırıyorlar"

"Türkiye'nin, yalan siyaseti ile manipüle edildiği"nin dile getirilmesi ve "Bununla nasıl mücadele edilmeli?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçeği, yalanla boğmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Ne kadar gayret edilirse edilsin yalancının mumunun yatsıya kadar yandığının altını çizen Erdoğan, "Bunların ki yatsıya kadar bile yanmıyor. Bakın şimdi 2023, 2024 seçimlerine ne kadar zaman var? Bu kavga neyin kavgası? Acaba kurultay kavgası mı? Zaten Beyefendinin kendisinden başka aday yoktur. O zaman neyin kavgasını yapıyorlar, bunu anlamak da mümkün değil. Bütünüyle Türk siyasetini ahlaki noktada çok çirkin bir zemine doğru kaydırıyorlar. Topyekün siyaseti itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. " diye konuştu.

Erdoğan, siyasette güven ortamının güçlü olması durumunda halkın da siyasete güveninin artacağına dikkati çekerek, bunların ortadan yok olması halinde vatandaşın siyasetçiye ve siyasi zemine itimadının kaybolacağını söyledi.

"Daha benim önüme gelmedi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması kararının kendisinin imzasına kaldığını" söylediğinin hatırlatılması ve konunun hangi aşamada olunduğunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha benim önüme gelmedi. Bunun istişaresini yaparız. Eğer vatandaşlıktan çıkarmak hayırlıysa hemen imzayı atarız." dedi.

"Önceliğimiz terör örgütünün tacizlerini ortadan kaldırmak"

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatlara uygun hareket ettiğinin belirtilmesi ve "TSK, terör örgütü YPG'nin saldırılarına karşılık veriyor. Barış Pınarı Harekatı gelinen aşamada bitiyor mu? Bu süreç ne kadar devam edecek?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Barış Pınarı Harekatı'na tarih belirlemek yanlış olur. Bizim buradaki mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz.

Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1230. Bizim de 13 Mehmetçiğimiz şehit. Suriye Milli Ordusundan da 241 şehit var. Sivil kayıp sayısı da 22. Bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdürmemiz lazım. Bizim önceliğimiz şu an terör örgütünün tacizlerini ortadan kaldırmak. Şu anda kısmen ABD'yi ve genelde rejimi rahatsız eden bizim oradaki varlığımız. YPG/PYD terör örgütü ama birileri inatla, 'Kürtler' diye ifade ediyor. Bu yaklaşım tarzı gerek Türkiye'deki gerekse Suriye'deki Kürt kardeşlerimize hakarettir. Biz kalkıp da YPG/PYD üzerinden Kürtleri terörist ilan edemeyiz. Bu haksızlıktır. Terörist teröristtir. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil, teröristlerledir. PYD/YPG, DEAŞ teröristtir. Bu örgütlerin hepsiyle mücadele ediyoruz. Bakıyorsun bir terörist Mazlum Kobani adını kullanıyor. Bu adam Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo kod adını kullanan terörist. Bu adamın katıldığı kanlı eylemlerin haddi hesabı yok. Yüzlerce insanın kanına girdi. Bunu Sayın Trump'a, Sayın Putin'e görsellerle anlattım."

(Bitti)