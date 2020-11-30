Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır - Son Dakika

Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır

30.11.2020 22:05
Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik tartışmalar için, "Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yeni koornavirüs tedbirlerinin yanı sıra Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım.

"KATAR YATIRIM OTORİTESİ KÜRESEL BİR KURULUŞTUR"

Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet durdu.

"BU YATIRIM ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİDİR"

Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun. Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda, onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

"PARANIN RENGİ DİLİ YOKTUR, PARA PARADIR"

Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsaistanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nazdak Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.

Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Yatırım, Katar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Edirne'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Hafta sonu restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de bir kaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de bir kaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz         
21:19
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdü         
21:12
Almanya Federasyonu teknik direktör Joachim Löw ile yola devam edecek Almanya Federasyonu teknik direktör Joachim Löw ile yola devam edecek         
20:46
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar         
20:22
Son Dakika: Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor         
19:00
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 22:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei