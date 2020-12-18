ERDOĞAN: KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ - Son Dakika

ERDOĞAN: KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ

18.12.2020 15:24
ERDOĞAN: KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? 'İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız' diyorlar, 'destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız' diyorlar, 'AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız', 'görev yapanların mallarına ve mülklerine el koyacağız' diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı açılış törenine telekonferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Vahdettin Köşkü'nde bağlandığı açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışardaki şaşkınları anlıyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? 'İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız' diyorlar, 'destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız' diyorlar, 'AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız', 'görev yapanların mallarına ve mülklerine el koyacağız' diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız. Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunların her darbenin muhtıranın, her cuntanın içinde ve veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunların ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründe, özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerinden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar, tacizler, tecavüzler oldu partinizin içinde çıkmadı. Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini. İnşallah 2023'e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirmek için 2023'ün ne kadar önemli olduğunu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fer bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. anlatacağız. En büyük gücümüzü altına imza attığımız projeler olduğunu unutmadan devam edeceğiz, proje üretmeye, eser inşa etmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane projelerimiz bunlardan biridir" dedi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ MURAT KURUM KESTİ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak meydanın açılış kurdelesini kesti.

Murat Kurum'da kısa bir konuşma yaparak, geçen yıl istinat duvarının çökmesinin ardından kentsel dönüşüme başladıklarını belirterek, "6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 60'ını tamamladık" dedi ve Kağıthane Meydanı'nın hayırlı olmasını diledi.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN: KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ - Son Dakika


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