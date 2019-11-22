Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu... - Son Dakika

Erdoğan: "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu...

6 saat önce

Erdoğan: "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar"

Erdoğan:

Erdoğan: "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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